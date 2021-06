Politiet advarer fredag middag borgere nær Skovgårdsvej i Helsinge.

»Bor du i området, henstiller vi til, at du holder døre og vinduer lukket og slukker for eventuelle ventilationsanlæg,« lyder det på Twitter fra Nordsjællands Politi ved 13-tiden.

På Skovgårdsvej er der udbrudt en voldsom brand i en industribygning, og politi og brandvæsen er 'massivt til stede'.

B.T. har modtaget et billede fra området, og her er det tydeligt, at røgudviklingen er massiv – og kan ses på kilometers afstand.

Foto: Presse-fotos.dk

De seneste udmeldinger fra politiet lyder:

»Befinder du dig under eller i nærheden af røgfanen, opfordrer vi desuden til, at du undgår længerevarende ophold udendørs, da al røg som udgangspunkt er sundhedsskadeligt.«

»De første meldinger fra stedet lyder, at der ikke umiddelbart er nogen personer, der er kommet til skade.«

Kort efter klokken 14 har politiet tweetet en opfordring til borgerne, der bor eller opholder sig i området, hvor branden er brudt ud:

»Borgere i området mellem Skovgårdsvej, Frederiksværkvej, Helsingørsvej og Bomose Alle v/campingcentret skal gå indenfor og lukke døre, vinduer«

