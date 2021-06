Politiet advarer fredag middag borgere nær Skovgårdsvej i Helsinge.

»Bor du i området, henstiller vi til, at du holder døre og vinduer lukket og slukker for eventuelle ventilationsanlæg,« lyder det på Twitter fra Nordsjællands Politi ved 13-tiden.

På Skovgårdsvej er der udbrudt brand i en staldbygning, og politi og brandvæsen er 'massivt til stede'.

B.T. har modtaget et billede fra området, og her er det tydeligt, at røgudviklingen er massiv – og kan ses på kilometers afstand.

Opdateres...