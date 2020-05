Stjålen Audi blev serviceret til drabsforsøg, mener Københavns Politi.

I seks timer sad en gruppe yngre mænd fra banden Loyal To Familia i en bil med maskinpistol og pistol og ventede på, at et offer skulle dukke op i Hvidovre.

Det hævder politiet i sigtelserne, som handler om i alt tre drabsforsøg, som skal være begået både i Hvidovre og i Brønshøj.

De er oplæst i et retsmøde torsdag i Retten på Frederiksberg. I alt er ni mænd anholdt i sagen.

Ingen skud blev løsnet i de tre påståede drabsforsøg, fremgår det.

/ritzau/