Der var tale om en trafikulykke, hvor det udelukkende var held, at hverken fører, passager eller forbipasserende kom noget til, som fandt sted fredag aften ved et sving foran en villa på Nordre Strandvej i Hornbæk.

Her bragede en formentlig stjålet Peugeot gennem et hegn og forsatte i retning af villaen omkring klokken 21.15. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Villaens beboer, Katrine Uldahl, fik et chok og så to unge mænd løbe fra stedet i retning af Hornbæk Plantage.

Det lykkedes hendes mand Andreas Smith at indhente den ene af mændene fra bilen og foretage en civil anholdelse, hvilket skete inde i skoven. Den unge mand blev derefter beordret til at tænde bilens havariblink.

Men det lykkedes imidlertid ikke at få politiet til at komme til stedet, og senere lykkedes det den unge mand at flygte. Ifølge Katrine Uldahl blev politiet allerede tilkaldt af en genbo få minutter efter klokken 21.15, hvor svaret ifølge genboen var, at politiet først havde tid otte timer senere.

I forbindelse med den civile anholdelse kom der ifølge parret også flere opkald til politiet, og det seneste kom klokken cirka 23.15, hvor beskeden var, at sagen var registreret.

Frederiksborg Amts Avis har forelagt sagen for Nordsjællands Politi. Her oplyser kommunikationsafdelingen, at man er ved at gennemlytte båndene fra fredag aften for at undersøge sagen. Derudover oplyser politiet, at en politibil var på stedet omkring klokken 23.39.

Imidlertid havde de nærmeste vidner mandag intet hørt noget fra politiet - der er dog blevet sat polititape omkring bilen.