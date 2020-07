Polititeknikere og hunde søgte torsdag i område nær Tisvildeleje efter anmeldelse om sædelighedsforbrydelse.

Betjente, polititeknikere og flere hunde afsøgte fra tidligt torsdag morgen et område mellem Vejby og Tisvildeleje. Det skyldes, at Nordsjællands Politi kort før klokken 06 havde modtaget en anmeldelse om en sædelighedsforbrydelse.

Omkring middagstid var undersøgelserne dog ovre, oplyser Henriette Døssing, presse- og kommunikationskonsulent ved Nordsjællands Politi.

- Vi har ikke fundet noget af interesse for sagen, der stadig er under efterforskning, siger hun.

Kort efter klokken 13 oplyser politiet på Twitter, at "det har nu vist sig, at der ikke var noget om forholdet". Der har med andre ord ikke været hold i anmeldelsen.

Tidligt torsdag fortalte politiet, at det undersøgte et mistænkeligt forhold og var i gang med at sikre spor i området. Ifølge Ekstra Bladet foregik det ved Loppegården, der ligger i krydset mellem Tisvildevej og Kildevej.

Politiet kan ikke oplyse, hvor stort et område der er blevet undersøgt. Det involverede dog blandt andet jorden ved togskinner i området, hvilket stoppede den lokale togbane i en periode.

/ritzau/