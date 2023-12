Midt- og Vestjyllands Politi understreger, at det stadig leder efter en kvinde, som sidst er set tirsdag.

Midt- og Vestjyllands Politi leder stadig efter en 41-årig kvinde, som sidst er set forlade sit hjem i Bryrup tirsdag morgen.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at det har nedskaleret eftersøgningen, men at man fortsat søger med blandt andet hunde.

I pressemeddelelsen takker politikommissær Peter Justesen for de henvendelser, som politiet har fået. Han siger samtidig, at politiet stadig gerne vil høre fra vidner, som har set noget.

Efter kvinden forlod sit hjem, blev hendes bil fundet nord for Bryrup.

Da kvinden forlod sit hjem tirsdag morgen, var hun ifølge politiet iført en kraftig, lyserød eller lilla striktrøje med høj hals.

Derudover havde hun sorte, stramme bukser på og lange, brunlige vinterstøvler med hvidt plys på toppen og snørebånd hele vejen ned.

Ifølge pressemeddelelsen er hun mellem 165 og 175 centimeter høj og har kort rødt hår.

Politiet understreger, at der ikke er noget, der tyder på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse.

/ritzau/