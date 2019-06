Politiet leder sent mandag aften efter en ung pige fra Ringsted/Ortved.

Hun er 15 år gammel og hedder Josephine, fremgår det af et tweet fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I tweetet giver politiet følgende karakteristik af pigen:

»Josephine er ca. 165 cm høj, spinkel af bygning og iført grå/lilla hættetrøje, sorte gamachebukser og mørkelilla sneakers. Hun bruger briller.«

I følge B.T.'s mand på stedet er både politi og frivillige ude at lede efter pigen.

Politiet oplyser ikke, under hvilke omstændighederne 15-årige Josephine er forsvundet.

Til gengæld har pigens mor eftersøgt sin datter på Facebook.

Her forklarer hun, at Joesphine har autisme, og at det var en episode på skolen klokken 14.30, som udløste 'et uheldigt udfald'.

Politiet beder offentligheden om at ringe 114, hvis nogen ved, hvor Josephine befinder sig.

Opdateres....