En voksen mand forsøgte torsdag i to forskellige tilfælde at lokke små drenge til at følge med sig. Begge drenge blev så skræmte, at deres forældre anmeldte sagerne til politiet.

Nu leder Østjyllands Politi efter en børnelokker.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Torsdag eftermiddag blev en 9-årig dreng kontaktet af en mand med stort skæg i byen Mårslet. Her forsøgte manden at overbevise den lille dreng om at sætte sig ind i hans bil og sagde, at han havde penge.

Drengen løb hjem til sine forældre, som anmeldte hændelsen til politiet.

Klokken 19.00 var manden så på spil igen. Ved en tunnel på Sønderskovvej i Lystrup hev en mand med stort skæg og solbriller fat i armen på en 10-årig dreng.

Han bad drengen om at følge med. I stedet stak han af på sin cykel, hvorefter forældrene tog kontakt til politiet.

De to sager er umiddelbart ikke enkeltstående tilfælde.

Aarhus Stiftstidende beskriver, hvordan der i slutningen af 2018 var to lignende sager i Lystrup.

I oktober greb en maskeret mand fat i en lille pige og forsøgte at trække hende med sig.

I november forsøgte en mand at lokke en lille pige ind i sin bil.

Ingen af sagerne er opklaret.