En 36-årig mand, der tidligere var ansat på Karensmindeskolen i Støvring i Nordjylland, er blevet sigtet for at have blufærdighedskrænket en række af skolens elever.

Han er også sigtet for at have optaget nogle af eleverne uden deres viden.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for i alt 27 forhold af blufærdighedskrænkelse og 28 ulovlige optagelser af elever på Karensmindeskolen i Støvring.

Efterforskningen har vist, at den 36-årige har foretaget ulovlige optagelser i et omklædningsrum på Karensmindeskolen i Støvring tilbage til skoleåret 2013/2014 og frem til anholdelsen 22. februar 2019.

»Det har vi kunnet dokumentere via fund af it-effekter på den 36-åriges bopæl,« siger den ansvarlige for efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, som samtidig understreger, at der i forbindelse med den omfattende efterforskning ikke er fundet nogen tegn på, at optagelserne skulle være delt.

