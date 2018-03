Det kan være fristende, men politiet rundt om i landet advarer mod at bevæge sig ud på isen i det kolde vejr.

København. De fleste har nok bemærket og diskuteret det kolde vejr den seneste uges tid. Den såkaldte "sibiriske kulde" er dog ikke kun skyld i røde kinder og kolde tæer.

Den har nemlig også sat gang i en række advarsler fra politiet rundt om i landet. Nærmere bestemt advarer politiet mod at gå ud på isen.

Torsdag aften havde to 12-årige piger fra Nykøbing Mors forvildet sig cirka 500 meter ud på isen. De kom dog sikkert ind igen, før en helikopter nåede at blive sendt afsted.

Midt- og Vestjyllands Politi advarer på Twitter andre om det farlige ved leg på isen.

- FARLIG LEG: Isen på vore fjorde og søer er fristende, men desværre også usikker, skriver de på Twitter.

Også Københavns Politi har oplevet problemer med leg på isen, hvilket de på Twitter advarede mod allerede lørdag:

- En 7-årig dreng faldt gennem isen ved Kobbelvænget. Køres til kontrol på hospital. Lad dette være en advarsel. Følg skiltning inden færden på is og udvis forsigtighed.

Det er faktisk også ulovligt at færdes på isen på offentlige arealer med mindre kommunen skilter med "Isen er sikker". Det gælder uanset, hvor tyk isen er, så længe der ikke er skiltet.

For at kunne godkendes til færdsel skal is være mindst 13 centimeter tyk.

Nordsjællands Politi modtog flere anmeldelser i løbet af weekenden om personer, der havde bevæget sig ud på tynd is på diverse søer. Også de advarer på Twitter.

- Vi fraråder på det kraftigste færdsel på isen på søerne, med mindre den lokale kommune har sagt god for det, skriver de.

På Bornholm bringer kulden også isproblemer. Her handler politiets melding dog om et lidt anderledes problem

- Myndighederne har ikke ressourcer til at hjælpe med at fjerne istapper, da indsatsen prioriteres andetsteds.

- Borgerne bedes selv fjerne istapper - eventuelt med hjælp fra private entreprenører, skriver Bornholms Politi på Twitter.

/ritzau/