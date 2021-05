Pensionerede politifolk forklarer Tibetkommissionen, at PET havde stor rolle i kulissen under kinesiske besøg.

Den daværende kinesiske premierminister Zhu Rongji og hans følge skulle ikke se demonstranter i gule trøjer under et besøg i København for 19 år siden.

Det bestemte mellemledere i Københavns Politi. Og det står sort på hvidt i politiets egen interne rapport om, hvad der skete ved Hotel Scandinavia.

Rapporten fremlægges fredag under en afhøring i Tibetkommissionen. Den er endnu et bevis på, at politiet har hindret demonstranter i at kunne udtrykke deres kritik direkte overfor højtstående kinesiske gæster.

"22.55/KSN ønskede demo'en rykket uden for den Kinesiske delegations synsfelt", hedder det i den såkaldte handlingsforløbsrapport.

KSN står for kommandostationen på Politigården. Den omtalte demonstration bestod af cirka 20 tilhængere af Falun Gong. Det er en nyere kinesisk religion og blev forbudt i 1992 af regimet.

En leder fra KSN dengang, Benny Winther Jørgensen, kan dog ikke huske eller forklare episoden, da han fredag afhøres.

- Jeg kan ikke se, hvorfor man skulle gøre det. Jeg aner det ikke, siger han.

En anden politimand har tidligere fortalt, at Falun Gong-tilhængerne sad i skrædderstilling på fortovet og mediterede.

Den pensionerede vicepolitiinspektør beretter desuden om en PET-medarbejders optræden under planlægningen af besøget.

- Han fortalte, at kineserne var meget sensible i forhold til at se demonstranter. Han sagde det på samtlige møder, at de nok ville blive sure, hvis de så demonstranter, forklarer Benny Winther Jørgensen.

En anden pensionist fra politiets rækker er mødt frem for at fortælle om statsbesøget af præsident Hu Jintao i 2012. Det var dengang, at betjente for eksempel rev tibetanske flag ud af hænderne på borgere.

Under besøget sad Mads Firlings som leder i KSN. Og han siger god for politiets omstridte handling, som Tibetkommissionen tidligere har betegnet som klart ulovlig.

- Jeg havde sanktioneret den, hvis jeg havde hørt den, siger han om den specifikke ordre, som kan høres på en optagelse af radiokommunikationen: "Tag flaget fra dem, kom!"

Han peger på signaler fra PET som helt afgørende for politiets optræden. At politiet at hensyn til kinesernes værdighed skulle sikre, at demonstranter ikke var synlige.

- Det pres, PET lagde, i forhold til det værdighedsmæssige var det eneste, der var i fokus, siger Mads Firlings.

- Anbefalinger fra PET har jo samme vægt som en ordre. Man følger anbefalingerne, siger han.

Det eneste, som politiet ifølge PET skulle koncentrere sig om, var at imødegå demonstrationer, lyder hans forklaring.

- Min tilstedeværelse i KSN var således, at var der ikke mulighed for at få demonstranter afskærmet, skulle de fratages deres effekter, siger han.

- Mit mindset var, at de skulle være usynlige.

/ritzau/