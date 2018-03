Efterforskere i afdeling for personfarlig kriminalitet overtager sag om molotovcocktails mod ambassade.

København. Antallet af gerningsmænd ved angrebet på Tyrkiets ambassade natten til mandag er ikke fastlagt, siger ledende politiinspektør Peter Dahl i Københavns Politi.

Det samme gælder antallet af molotovcocktails, som blev kastet mod ambassaden.

- Om der var tre, fire, fem eller seks, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, siger Peter Dahl.

Han tilføjer, at der kun er sket kosmetiske skader.

Efterforskningen af sagen overgår til politiets afdeling for personfarlig kriminalitet, oplyser Peter Dahl.

Det var politiet selv, der opdagede angrebet. En patruljevogn opdagede lidt før klokken tre mindst to mænd stikke af fra stedet.

Betjentene optog ikke forfølgelsen, men valgte at fokusere på, at branden ikke udviklede sig.

Mandag formiddag har politiet ikke noget brugbart signalement af gerningsmændene.

- Så snart vi får noget stykket sammen, sender vi det ud, siger politiinspektøren.

Såvel statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) som udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har reageret på angrebet. "Meget alvorligt", lyder det fra Løkke Rasmussen, mens udenrigsministeren følger trop på Twitter:

- Den tyrkiske står som alle ambassader i København under vores beskyttelse. Et angreb mod en ambassade er et angreb på den danske stat, lyder det.

Om brandbomberne er politisk motiveret, vides mandag formiddag ikke.

De politiske spændinger i Tyrkiet, hvor præsident Erdogan anklager Gülen-bevægelsen for at stå bag et kupforsøg i 2016, har også givet dønninger i Danmark.

Især systematisk overvågning på dansk jord har vakt opsigt. En religiøs rådgiver på ambassaden sagde sidste år til Kristeligt Dagblad, at der var samlet oplysninger om fire personer og om 14 skoler i Danmark. Rådgiveren er siden blevet sendt hjem.

Desuden kom det forleden frem i et svar til Folketingets retsudvalg, at Politiets Efterretningstjeneste har sigtet tre personer med adresse i Danmark for at spionere mod modstandere af Erdogan-styret. Der er rejst sigtelse om overtrædelse af den såkaldt milde spionageparagraf i straffeloven.

/ritzau/