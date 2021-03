Politiet er tirsdag formidag kørt ud til 'et mistænkeligt forhold' på Energivej i Ballerup.

Det skriver Vestegnens Politi ved 10.30-tiden på Twitter.

'Vi har ikke yderligere info at frigive på nuværende tidspunkt. Mere følger senere,' lyder det.

B.T.s fotograf på stedet fortæller, at politiaktionen ser ud til at være i forbindelse med det covid-19-testcenter, der findes ved Energivej 50.

B.T. har været i kontakt med Vestegnens Politi, der dog i tråd med ovenstående udmelding simpelthen ikke har noget at tilføje. Man vil heller ikke be- eller afkræfte, at man er til stede ved lige netop testcentret.

Det lyder videre, at det ikke er sådan, at borgere i området bør holde sig på afstand.

