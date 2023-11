Politiet mener at de to mænd der torsdag aften blev overfaldet med kniv i det vestlige Århus har relation til rockermiljøet.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vores foreløbige efterforskning peger på, at der er tale om et internt opgør blandt nogle personer i den samme rockergruppering,« skriver de.

Ifølge B.T.s oplysninger er et af ofrene et tidligere medlem af rockergrupperingen Comanches MC.

Torsdag aften blev to mænd overfaldet af flere personer på en parkeringsplads. Da politiet dukkede op sad de to forurettede blødende tilbage ved deres bil.

De to mænd kom alvorligt til skade, men er begge uden for livsfare.

Østjyllands Politi oplyser at en mand er anholdt i sagen.

Der er tale om en 27-årig mand, der blev anholdt i Aalborg omkring midnat.

Derudover leder politiet efter flere personer, som de 'meget gerne vil snakke med', lyder det.

»Vi formoder, at de ved, at vi leder efter dem. Så jeg vil gerne opfordre dem til at tage kontakt til politiet,« siger politiinspektør Anders Uhrskov.

