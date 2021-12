Nattero har der ikke været meget af i Nordjylland.

Nordjyllands Politi har nemlig fået mange henvendelser fra borgere, der har følt sig forstyrret af folk, der har skudt krudt af midt om natten.

»Jeg har ikke tal på, hvor mange henvendelser, vi har fået, men det er rigtig mange,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Han fortæller desuden, at henvendelserne er kommet fra hele Nordjyllands Politikreds og jævnt fordelt over hele natten.

»Det er klart, at folk føler sig forstyrret af det, men vi kan ikke rigtig gøre så meget, det er jo ikke ulovligt,« siger han.

I nogle af tilfældene har politiet sendt patruljer ud, selvom der ikke er mulighed for sanktioner.

»Når folk ringer, så er dem, der fyrer af, jo typisk væk, når vi kommer frem. Men hvis de stadig er der, kan vi forsøge at appellere til, at de tager hensyn til andre, mere kan vi ikke gøre,« siger vagtchefen.

Ifølge vagtchefen har der natten til fredag ikke været nogen sager med ulovligt fyrværkeri.

Det har siden 27. december været lovligt at fyre fyrværkeri af, så længe der altså er tale om lovligt krudt. Heldigvis for dem, der gerne vil have nattero, bliver det igen ulovligt at fyre fyrværkeri af efter 1. januar.