Kvinde påstår at have hørt en grædende kvinde ved nabohus, efter 17-årige Emilie Meng forsvandt.

Det var ikke ukendt viden for politiet, at en kvinde i Korsør optog lyd fra sin nabos hjem, da hun mistænkte, at den forsvundne pige Emilie Meng blev holdt fanget derinde.

Flere gange har hun sendt lydfilerne til politiet, som også har lyttet dem igennem. Kvinden blev på intet tidspunkt gjort opmærksom på, at det var ulovligt, forklarer kvinden i Retten i Næstved.

Den 48-årige kvinde fra Korsør er tiltalt for at have boret flere huller i muren til nabohuset og for at tage mursten ud af muren og sætte optageudstyr op for at aflytte og optage samtaler fra huset.

Det var mistænkelige lyde, der i første omgang fik kvinden til at reagere.

- Midt i uge 28 sidder jeg på en trappesats ved garagen og ryger en cigaret, som jeg plejer. Så kan jeg høre lyden af en kvinde, der siger nej, nej, nej og græder, forklarer hun i retten.

Da kvinden blev 100 procent sikker på, at det var lyde fra en person, kontaktede hun politiet. Det var den første anmeldelse i sagen, der skulle vise sig at føre til en lang kontakt mellem de to parter.

Første gang politiet kom og undersøgte nabohuset, fik kvinden at vide, at det var en vaskemaskine, der kørte derinde. Men kvinden fortsatte med at lytte.

16. august 2016 tog hun kontakt til en politikommissær.

- I farten får jeg spurgt, om jeg må optage med min telefon og komme med det, siger hun.

Ifølge kvinden selv fik hun at vide, at det måtte hun, hvis hun kunne komme med noget konkret. Den samtale husker politikommissæren dog ikke selv.

I retten er det kommet frem, at kvinden har mailet med politiet i forløbet, hvor hun skriver, at hun har optaget lyd, og hvordan det er foregået.

Kvinden forklarer i retten, at der hele tiden har været en løs mursten i væggen, der peger ind mod naboens hus. Det var der, hun i første omgang lagde en telefon for at optage.

Kvinden nægter sig skyldig.

/ritzau/