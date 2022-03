To 29-årige udlændinge kom torsdag morgen i slagsmål på Asylcenter Holstebro. En af mændene har mindre snitsår i nakken og på hænderne.

Freden blev forstyrret voldsomt på Asylcenter Holstebro tidligt torsdag morgen.

Klokken 07.19 modtog Holstebro Lokalstation nemlig anmeldelse om tumult og slagsmål på asylcenteret. Det bekræfter bLadefoged, politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi.

»Ved ankomst kunne vi hurtigt konstatere, at der var en forurettet og en gerningsmand involveret. Vi var i første omgang usikre på, om der var flere involverede, men vi føler os rimeligt sikre på, at der kun var de to personer,« siger Torben Ladefoged.

»Der var sket det, at den forurettede havde skabt sig og været lidt utilfreds inde på sit værelse tidligt om morgenen, og de øvrige beboere var trætte af at blive vækket,« fortæller han desuden.

Den utilfredshed havde altså tilsyneladende så udviklet sig til en voldsepisode, hvor der var taget både stikvåben og slagvåben i anvendelse.

»Da han var kommet ud fra sit værelse, var han blevet overfaldet mere eller mindre med det samme,« siger Torben Ladefoged.

»Han har nogle skader på sig, som vi ikke helt med sikkerhed, kan sige kommer fra en kniv, og der var også et slagvåben involveret.«

Den mistænkte gerningsmand er nu anholdt og i politiets varetægt, mens det besluttes, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Politiet arbejder fortsat med undersøgelser på gerningsstedet, men forventer at være færdige i løbet af formiddagen, oplyser Torben Ladefoged.