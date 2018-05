Hashboderne i Pusher Street bliver tilsyneladende færre. Omvendt ser hashhandlen på Nørrebro ud til at trives.

København. Københavns Politi har tirsdag morgen for fjerde dag i træk fjernet alle hashboder i Pusher Street på Christiania.

Denne gang blev betjentene dog mødt af noget færre boder end tidligere, siger vicepolitiinspektør Lars Ole-Karlsen, der som leder af Operativ Specialafdeling står i spidsen for politiets indsats i hashgaden.

- Det er nok for tidligt at konkludere noget, men det er da absolut glædeligt, hvis budskabet om, at vi ikke vil acceptere det store hashsupermarked i København, er trængt ind, siger han.

Pusher Street var i sidste uge lukket i tre dage. Det var christianitterne selv, der havde taget beslutningen om den midlertidige lukning som en reaktion på, at "volden og den dårlige stemning var taget til".

I den forbindelse har Københavns Politi set sit snit til at optrappe indsatsen i området med daglige rydninger og hyppige patruljeringer.

- Vi fortsætter den strategi, som vi har nu og har haft den seneste tid. Nu bliver det bare med flere ressourcer og dermed en intensiveret indsats, har Lars Ole-Karlsen tidligere sagt.

I kølvandet på indsatsen i Pusher Street har Ritzau konstateret hyppig og åbenlys handel med hash i Nørrebroparken på Ydre Nørrebro.

Men hos Københavns Politi mener man ikke, at indsatsen på fristaden blot flytter handlen med hash til andre steder i hovedstaden.

- Vi har ikke konstateret nævneværdig aktivitet andre steder. Det er vi selvfølgelig fokuseret på, siger Lars Ole-Karlsen.

Dog anerkender han, at også handlen med hash i Nørrebroparken er et betydeligt problem.

- Det er noget, vi håndterer. Det har vi gjort i hele 2018, og det gør vi stadig, siger han.

I øvrigt mener vicepolitiinspektøren, at christianitterne med fordel kan kaste et blik på Nørrebro. Nærmere bestemt Jægersborggade, der i en årrække var hårdt plaget af handel med hash.

- Det fik man gjort op med i skønt samspil mellem beboerne og politiet. Da politiet fjernede hashhandlerne, etablerede de lokale andre erhverv. I dag kan man se, at det faktisk er en rigtig hyggelig gade. Der kan man håbe, at der sker noget lignende på Christiania, siger Lars Ole-Karlsen.

/ritzau/