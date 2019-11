En 24-årig kvinde er fredag fundet død i en bil i Hyllie i Sverige. En dansk mand eftersøges for drabet.

Politiet i Sverige jagter fredag en 27-årig dansk mand, som mistænkes for drabet på en kvinde i Hyllie i Malmø Kommune. Han er fredag eftermiddag blevet internationalt efterlyst.

Det skriver avisen Sydsvenskan.

Den dræbte kvinde er 24 år, og hun blev fundet død i en bil i Hyllie torsdag aften ved 21-tiden.

- Der er tegn på, at hun er blevet slået ihjel. Vi ved ikke, hvordan hun er død, men vi mistænker, at der ligger en forbrydelse bag. Derfor efterforskes det som drab, sagde Calle Persson fra svensk politi til Sydsvenskan tidligere på dagen.

Den mistænkte dansker blev fredag omkring klokken 15 fremstillet i grundlovsforhør in absentia - altså uden at være til stede. Her blev det besluttet at efterlyse ham internationalt mistænkt for drabet.

Det fremgår af artiklen ikke, hvilken relation danskeren havde til den dræbte, eller hvilke beviser politiet mener at have mod ham.

Den 27-årige mands svenske forsvarer er advokat Katarina Aldefors.

- Jeg har af åbenlyse årsager ingen viden om, hvordan min klient stiller sig til sigtelsen, men udgangspunktet er, at han nægter sig skyldig, sagde hun inden retsmødet til avisen.

Den eftersøgte dansker har ifølge mediet ikke fast adresse i Sverige. Det er uvist, hvor han bor.

Der er natten til fredag foregået et intensivt arbejde på stedet, hvor kvinden blev fundet. En hvid skærm har været spændt op rundt om bilen på pladsen.

Politiet har også været i gang med at afhøre vidner og kvindens bekendte.

Det er ikke oplyst, hvordan kvinden formodes at være blevet dræbt. Det skal en retsmedicinsk undersøgelse være med til at klarlægge.

