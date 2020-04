To unge blev natten til tirsdag anholdt efter et overfald og efterfølgende biljagt, der endte i Silkeborg.

Natten til tirsdag måtte politiet sætte efter en bil med to unge, som forsøgte at køre væk efter et overfald.

Det oplyser Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi.

De to unge, der er 17 og 20 år, var ifølge politiet først involveret i et overfald på en parkeringsplads på Randersvej i Trige ved Aarhus. Herefter endte det med en biljagt, de de to kørte i en bil mod Silkeborg.

Politiets jagt på de to unge endte dog, da den 17-årige og 20-årige kørte galt i Silkeborg. Klokken 01.14 blev de anholdt. De kom ikke slemt til skade ved ulykken.

Ifølge politiet var den 17-årige fører af bilen, og han sigtes blandt andet for at køre uden førerret og være påvirket af narko.

Ifølge Østjyllands Politi blev to mænd på 21 år og 19 år overfaldet på parkeringspladsen i Trige før biljagten.

De to mænd, der blev overfaldet, har forklaret, at de skulle mødes med nogle bekendte - heriblandt de to sigtede mænd. Ifølge politiet dukkede en gruppe på fem-seks mænd op og overfaldt den 21-årige og 19-årige med slag og spark.

Derfor sigtes de to anholdte mænd også for vold.

De to mænd ventes at blive løsladt i løbet af tirsdag. Det vides ikke, hvordan de forholder sig til sigtelserne.

