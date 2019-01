Fyns Politi holdt torsdag et møde for pårørende og passagerer fra ulykkestoget fra Storebælt 2. januar.

Pårørende og passagerer på ulykkestoget fra Storebælt 2. januar havde behov for afklaring fortæller Fyns Politi.

Torsdag holdt politiet et møde, hvor alle involverede kunne få svar på deres spørgsmål.

Det fortæller politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi.

- Det var et behageligt og godt møde, og der var brug for afklaring fra de pårørende. Der kom rigtigt mange spørgsmål af især teknisk karakter.

- Både passagerer og pårørende var glade for at møde os, der deltog i redningen, og snakke med hinanden, siger Arne Gram på et pressemøde torsdag på Hotel Nyborg Strand.

Ifølge Fyns Politi havde i alt 91 personer meldt sig til mødet. De 54 var passagerer, mens de øvrige var ledsagere til passagererne.

Deltagerne på mødet havde især spurgt ind til, hvordan redderne reagerede, da de kom frem til ulykken.

- De spurgte ind til, hvordan alle redderne samarbejdede og reagerede, og hvornår vi vidste, at det var alvorligt. Men vi kunne ikke svare på alt. Der var grænser for, hvor dybt vi kunne gå, siger Arne Gram.

- Der var ingen kritiske spørgsmål, men folk har en forestilling om, at redderne kunne være der på to sekunder, efter at vi er blevet alarmeret. Der måtte vi fortælle om de faktorer, der spiller ind og forsinker os, og det forstår de, siger han.

Ud over Fyns Politi deltog de, der har været med til redningsarbejdet herunder Havarikommissionen, DSB og Akut Medicinsk Koordination.

Især DSB fik mange spørgsmål fra de fremmødte journalister.

- Det var en ulykkelig dag for DSB. Så det var rart for os at være til stede og vise vores kondolence til passagererne og de pårørende.

- Det er vores vigtigste opgave at sørge for en sikker rejse, og det kunne de ikke få. Derfor var det vigtigt for os at være der, udtalte Flemming Jensen, administrerende direktør for DSB, på pressemødet.

DSB fortalte videre, at det ikke har vurderet, at det skal styrke sikkerheden i vognene på baggrund af ulykken.

DB Cargo, hvis vogn rev sig løs og ramte DSB-toget på Storebælt, var ikke med til mødet, da det har ikke været med i redningsindsatsen, siger Arne Gram.

Havarikommissionen, der står for undersøgelsen af ulykken, oplyste, at det stadig ikke havde nyt.

