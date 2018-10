Der er intet, der tyder på, at brand på Bakken onsdag var påsat, oplyser Nordsjællands Politi.

København. Politiet dropper efterforskning af brandårsag på Bakken.

Det oplyser Nordsjællands Politi til TV2 Lorry.

- På baggrund af afhøringer af øjenvidner ude på stedet er det blevet vurderet, at der ikke er behov for at foretage en undersøgelse af brandårsagen, siger pressevagten hos Nordsjællands Politi til tv-stationen.

Det var onsdag aften, at der udbrød brand i den historiske park. Det skete i en bygning med tre spisesteder.

Det er stadig uklart, hvor branden nøjagtigt opstod i bygningen. Men der er intet, der tyder på, at der ligger noget kriminelt bag, oplyser politiet.

Torsdag blev det meldt ud, at politiet ventede på, at sluknings- og oprydningsarbejdet var færdiggjort hos brandvæsenet, så man kunne komme ind i bygningerne og foretage en yderligere undersøgelse af årsagen til branden.

Men den beslutning er nu droppet, da politiet ikke længere finder det væsentligt med en teknisk undersøgelse.

En anden årsag til, at man nu dropper at finde brandårsagen, er, at onsdagens brand fik bygningerne til at styrte sammen, og man derfor måtte bruge en kran, skriver TV2 Lorry.

- Derfor ligger store dele af det, man skulle have undersøgt yderligere, i dag i en stor container. Så det er stort set umuligt at foretage en undersøgelse, siger den presseansvarlige hos Nordsjællands Politi til TV2 Lorry.

Ingen mennesker kom noget til i branden.

/ritzau/