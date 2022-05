Østjyllands Politi har torsdag indkaldt til et pressemøde på politigården i Aarhus.

Her vil politiet komme med en status på efterforskningen af drabet, der skete natten til den 8. marts i Viby, hvor en 21-årig mand blev skudt.

Men politiet vil ikke alene give en status, de vil også præsentere en overvågningsvideo fra gerningsstedet, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Det var 21-årige Søren Koch, der på tragisk vis mistede livet, da han blev skudt, mens han holdt for rødt i et kryds i Viby i det sydlige Aarhus.

Politiet har tidligere delt en teori om, at den unge mand blot var et uskyldigt offer, der tilfældigvis blev fanget mellem konflikter i bandemiljøet i Aarhus den nat.

Politiet har allerede offentliggjort et billede af en bil i forbindelse med sagen, men indtil nu er der altså ikke offentliggjort nogen overvågningsvideoer – men det ændrer sig i dag.

For præcis en uge siden afspærrede politiet igen området omkring drabsstedet for at foretage opmålinger og undersøgelser. Der er ikke offentliggjort nogen gennembrud i forbindelse med afspærringen.

Mandag i denne uge delte familien til Søren Koch rørende beskeder på drabsstedet, som tydeligt vidnede om den store sorg, der stadig fylder to måneder efter drabsnatten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi omkring, hvad der er på videoen, som de i dag vil offentliggøre.

Det har heller ikke været muligt at få oplyst, om der er nye afgørende skridt i efterforskningen, Østjyllands Politi i dag vil fortælle om.