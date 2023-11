Hun ville bare leje et Royal Copenhagen-spisestel ud til et arrangement.

Sådan som hun har gjort det så mange gange før.

Men denne gang gik det galt.

Det skriver Skive Folkeblad.

Politiassistent Niels Bach fra politiet i Skive fortæller, at et firma fra Møn kontaktede den 61-årige kvinde fra Jebjerg, der lejer service ud til blandt andet virksomheder.

Firmaet hentede bestik for 65.000 kroner.

Men så gik det galt.

Til Skive Folkeblad fortæller Niels Bach:

»Firmaet fortalte kvinden, at hendes stel var blevet stjålet fra deres varebil, og at firmaet ikke kunne betale erstatning. Det er efterfølgende vores vurdering, at der er tale om bedrageri, og derfor har vi oprettet en sag, som der lige nu bliver arbejdet videre med.«