En af danmarkshistoriens største narkosager er torsdag morgen kommet skidt fra start i Københavns Byret.

Et propfyldt retslokale med godt 65 tilstedeværende ventede mere end to timer, fordi politiet på grund af intern bommert ikke fik hentet en af sagens hovedtiltalte.

Den 49-årige mand er tiltalt for at have været med til at indsmugle og sælge over 175 kilo kokain til brugere i primært københavnsområdet i 2019-2020.

»Jeg kan forstå, at han sidder i Slagelse, og transporten skulle være blevet bestilt. Men der er tilsyneladende sket en lille kommunikationsfejl gennem politiet, så nu arbejdes der på højtryk på, at han kan blive transporteret ind,« oplyste specialanklager Jelena Vestergaard Hansen fra politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) omkring klokken 10.

På det tidspunkt var starten på den store domsmandssag allerede blevet forsinket en halv time i forhold til det planlagte begyndelsestidspunkt klokken 9.30.

I stedet ventes kæmpesagen nu at kunne begynde klokken 11.40. Det bliver i givet fald kun for en kort bemærknking, inden den planlagte frokostpause klokken 12.

Sammenlagt er de ni tiltalte anklaget for import og salg af omkring 400 kilo kokain i den såkaldte Operation Sixpence-sag.

Her er der allerede i tidligere forgreninger af sagen udmålt straffe på over 150 års fængsel til 16 dømte.

Den kommende maratonsag mod de ni formodede hovedmænd i sagen er berammet til at løbe over 35 retsdage frem til november.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået adgang til, vil anklagemyndigheden forsøge at sprænge den normale strafferamme for fire af de tiltalte, hvis de dømmes. Det skyldes den exceptionel store mængde hård narko, som de er tiltalt for.

Derfor kan de i teorien risikere op til 20 års fængsel, som er det absolutte maksimum for en tidsbestemt frihedsstraf i Danmark.

De ni mænd i alderen 25-49 år er tiltalt for indsmugling og at have opbevaret, solgt og distribueret de mange hundrede kilo kokain på flere adresser og fra forskellige lokationer i blandt andet Sydhavnen og Valby, på Nørrebro, Frederiksberg og Amager.

Ifølge politiet endte størstedelen af narkoen i hænderne hos københavnske købere. En mindre del blev solgt i Aalborg.