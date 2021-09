Tirsdag aften måtte betjentene i en af Fyns Politis patruljebiler trykke ekstra hårdt på speederen, da de tilfældigt stødte på en 26-årig mand i bil på Kertemindevej ved Munkebo lige uden for Odense.

Den unge mand nægtede nemlig at stoppe for politiet og valgte i stedet at forsøge at stikke af i sin bil.

»Den unge mand kørte væsentligt over den tilladte hastighedsgrænse, og patruljevognen var derfor nødt til at sætte efter ham,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til B.T.

En forholdsvist kort biljagt blev sat i gang, men Fyns Politi fik hurtigt den unge mand til at holde ind til siden. Det stoppede ham dog ikke i at forsøge at flygte fra politiet igen.

Denne gang foregik flugten dog til fods.

Den unge mand steg nemlig hurtigt ud af sin bil, efterlod sit køretøj og forsøgte at løbe fra politiet. Betjentene fik dog hurtigt løbet den 26-årige mand op og anholdt ham.

Foto: presse-fotos.dk

Politiet har desuden beslaglagt den 26-årige mands køretøj, da hans kørsel i flugten fra politiet var så hurtig og uforsvarlig, at det betegnes som vanvidskørsel.

»Nu sidder han her på politigården og afventer at blive afhørt,« siger vagtchefen og tilføjer, at man derfor ikke endnu kan slå fast, hvorfor den unge mand forsøgte at stikke af.