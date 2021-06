Politiet er torsdag morgen til stede ved Handbjerg Marina i bunden af Venø Bugt.

»Vi forsøger at komme i kontakt med føreren af en stjålet båd,« lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Handbjerg ligger øst for Struer ved Limfjorden, og politiet tilføjer, at der er 'ingen grund til bekymring for borgerne'.

Midt- og Vestjyllands Politi beder dog om arbejdsro fra forbipasserende og gæster på havnen.

Aktionsstyrken stormer båden. Foto: Presse-fotos.dk

Også en helikopter skulle ifølge politiets oplysninger være blevet tilkaldt, mens også en drone har været i luften over havnen.

Ifølge TV Midtvest skulle der være mindst 20 betjente til stede – heriblandt tungt bevæbnede folk fra aktionsstyrken – og hele moleanlægget er afspærret.

Over for mediet bekræfter ejeren af båden, en speedbåd, at den er blevet stjålet og ligger i vandet ud for Handbjerg Marina.

Billederne her i artiklen viser, at politiet har bordet den pågældende speedbåd ud for havnen.

Mange betjente deltog i indsatsen. Foto: Presse-fotos.dk

»I samarbejde med aktionsstyrken har vi nu fået kontakt til føreren af den stjålne båd ved Handbjerg Marina,« fortæller Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter kort før kl. 10:

»Den pågældende mand lå og sov i kabinen på båden og er nu blevet anholdt. Han vil blandt andet blive sigtet for overtrædelse af søloven samt for brugstyveri.«