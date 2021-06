Politiet er torsdag morgen til stede ved Handbjerg Marina i bunden af Venø Bugt.

»Vi forsøger at komme i kontakt med føreren af en stjålet båd,« lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Handbjerg ligger øst for Struer ved Limfjorden, og politiet tilføjer, at der er 'ingen grund til bekymring for borgerne'.

Midt- og Vestjyllands Politi beder dog om arbejdsro fra forbipasserende og gæster på havnen.

Mange betjente er tilstede i Handbjerg. Vis mere Mange betjente er tilstede i Handbjerg.

Også en helikopter skulle ifølge politiets oplysninger være blevet tilkaldt.

Opdateres...