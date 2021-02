Politiet er på 17. time i gang med en efterforskning ved Apotekerhaven i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi søndag ved 13-tiden.

Men det er stadig uvist, hvorfor betjente og teknikere i snart i et døgn har befundet sig i det forholdsvist nybyggede beboelsesområde. Repræsentanter for politiet har endnu ikke villet sætte ord på, hvad der præcist er foregået.

»Men borgere i området kan være rolige,« lyder den seneste besked fra kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til Ritzau:

Politiet har været i gang siden lørdag aften i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet har været i gang siden lørdag aften i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk

»Netop fordi politiet er der, er der ikke grund til bekymring set med de omkringboendes øjne. Det er noget politiarbejde, der skal udføres, og det vil vi gerne have gennemført.«

Imens er der altså endnu ingen melding om, hvornår politiet er færdig i området, om der er anholdte i sagen, eller hvilke folk politiet har i området.

Tidligere søndag lød det til B.T. fra Midt- og Vestsjællands Politi om den manglende information.

»Det er en af de meget, meget få tilfælde, hvor vi ikke kan kommentere på en efterforskning, vi er i gang med. Mere konkret kan det ikke blive, og jeg kan ikke sige, hvad det drejer sig om netop af hensyn til efterforskningen,« sagde kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

En beslagtlagt bil køres bort. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En beslagtlagt bil køres bort. Foto: Presse-fotos.dk

Billeder fra i aftes og nat viser, at der både er kampklædt politi og teknikere til stede i Apotekerhaven. Man kan også se, at en beslagt bil tilsyneladende køres bort.

Et unavngivet vidne har fortalt Sn.dk, at vedkommende hørte en dør blive slået ind, og at politiet var i en lejlighed »i længere tid«. Vidnet så angiveligt også en mand i håndjern. Det vil Martin Bjerregaard hverken be- eller afkræfte over for mediet.

»Vi lavede vores efterforskning i løbet af aftenen, og det har været under bevogtning, og så fortsatte vi i dag (søndag, red.). Mere konkret kan jeg simpelthen ikke være om, hvad det er, i hvor lang tid og hvorfor,« siger Martin Bjerregaard til Ritzau.

Apotekerhaven består af 100 lejligheder, og området blev færdigbygget og indflytningsklart for mindre end et år siden.