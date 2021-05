Politiet er onsdag massivt til stede i den nordlige del af Horsens.

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for B.T., at man har afspærret et område på Langmarksvej.

»Vi har fået en anmeldelse om en mistænkeligt forhold, som vi er i gang med at undersøge,« siger vagtchef Steffen Wolf.

I en pressemeddelelse lyder det, at man lige efter kl. 9 har modtaget en anmeldelse om, at en 43-årig mand er blevet fundet død på en adresse på Langmarksvej.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Her lyder det videre at 'Sydøstjyllands Politi er på stedet sammen med tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner og er i gang med at foretage undersøgelser'.

Yderligere informationer har politiet ikke på nuværende tidspunkt.

Der har været spærret af i området siden i morges – det vil sige i omkring fire timer.

B.T. følger sagen …