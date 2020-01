Hesteinteresseret og fraskilt kvinde blev fundet død 9. december i Vesterlund nær Thyregod.

Politiet bruger fortsat mange kræfter på at efterforske sagen om en kvindes død ved et sommerhus i Vesterlund nær Thyregod, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Iben Salling Syrik blev fundet død 9. december, og siden da har politiet skrevet flere end 1200 rapporter, skriver avisen.

Hun blev 38 år. Hun var mor til en dreng på fem år og fraskilt.

I mere end en måned har Sydøstjyllands Politi efterforsket sagen som et mistænkeligt dødsfald, altså muligvis drab.

- Vi får løbende svar fra tekniske undersøgelser og andre undersøgelser, der giver anledning til nye efterforskningsskridt, siger vicepolitiinspektør Carsten Thostrup ifølge Vejle Amts Folkeblad.

Iben Salling Syrik var meget optaget af heste. Da hun mandag 9. december om morgenen ikke var dukket op for at fodre dyrene i en nærliggende stald, tog et familiemedlem hen til sommerhuset, som ligger i Skovbrynet i Vesterlund, skriver avisen.

Angiveligt blev kvinden fundet død i et udendørs spabad, skriver Vejle Amts Folkeblad. Dette ønsker vicepolitiinspektør Carsten Thostrup ikke at kommentere. Men han bekræfter, at liget ikke blev fundet inde i sommerhuset, med ved sommerhuset.

På og i sommerhuset har teknikere i øvrigt forsøgt at finde fingeraftryk, og tidligere har også dykkere og sporhunde været sat ind i efterforskningen.

Tidligt i forløbet blev en person sigtet. Vedkommende blev dog kort efter løsladt igen.

Få dage før jul udsendte Sydøstjyllands Politi en appel til offentligheden om hjælp i efterforskningen. Betjentene ville gerne have besked, såfremt nogen havde set eller været i kontakt med Iben Salling Syrik 7. og 8. december - altså i tiden umiddelbart forud for den dag, hvor hun blev fundet død.

I familiens dødsannonce hed det, at Iben Salling Syrik "er ufrivilligt blevet frarøvet livet".

