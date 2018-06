Det bekymrer vicepolitiinspektør, at politiet har fundet kokain på flere mistænkte hashsælgere på Christiania.

København. Fredag eftermiddag er det to uger siden, at christianitterne åbnede for Pusher Street efter flere dages lukning som følge af en uheldig udvikling i gaden, der er kendt for den åbenlyse handel med hash.

Efterfølgende meddelte politiet, at man optrappede indsatsen i området. Siden er det blevet til 59 anholdelser. Desuden har politiet beslaglagt 56 kilo hash, flere end 10.000 joints, 18 kilo skunk, 12 våben og 320.000 kroner.

Lars-Ole Karlsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, fortæller, at politiet er tilfreds med den to uger lange indsats.

- Vores indsats fortsætter. Vi har en fornemmelse af, at det virker, siger han.

Blandt de anholdte er en del mistænkte hashsælgere. Politiet har også taget flere af dem for besiddelse af små mængder kokain, som politiet mener, er til eget forbrug.

- Mange bodmedarbejdere bruger kokain. Det passer meget godt med den adfærd, vi oplever fra dem. Det er klart noget, som vi ser med stor alvor på.

Siden åbningen den 25. maj er politiet hver morgen troppet op i gaden og har ryddet boderne i Pusher Street. Senest er der fredag omkring klokken 9.30 blevet ryddet i gaden.

- Vi foretog en rydning, som gik fint. Vi fandt ganske lidt, men til gengæld traf vi en bodmedarbejder, som var i besiddelse af kokain, siger vicepolitiinspektøren.

Desuden har politiet foretaget flere andre indsatser i området - blandt andet uddelt en lang række bøder til købere af hash. Tirsdag blev 82 sigtet for besiddelse af hash.

Ifølge Lars-Ole Karlsen har de seneste to ugers indsats hovedsageligt været fredelig.

Det er på nær en episode, hvor betjente torsdag i sidste uge blev overfaldet af - ifølge politiet - op mod 100 personer, da politiet ville anholde fire mistænkte pushere.

/ritzau/