Politiet er lige nu massivt til stede på Nytorv i København, hvor Københavns Politi nu har foretaget en kontrolleret sprængning af kassen.

Der er tale om en lille metalgenstand, som står i indgangspartiet til Nytorv 5 tæt ved byretten.

»Vi har lige sprængt genstanden, som vi mener er en pakke med batterier. Nu skal vi finde ud af, hvem der ejer den,« siger Jesper Frandsen, vagtchef hos Københavns Politi.

B.T.'s reporter på stedet kan berette,at Rullemarie kørte helt tæt på genstanden og så lød der et kæmpe knald.

Alle tilstedeværende og udendørs gæster på caféer i området blev før sprængningen bedt om at forlade stedet.

»Indenfor kort tid bliver afspærringerne fjernet og den kollektive trafik kan fortsætte. Vi tager det meget seriøst, men der er intet, som indikerer, at der er tale om en kriminel handling. Øjenvidner har set pakken på stedet det meste af dagen, og vi tror derfor ikke, at det har været hensigten at skabe utryghed blandt borgerne,« fortsætter Jesper Frandsen.

Selvom Københavns Politi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvem der har efterlandt genstanden på Nytorv eller hvorfor, så er det mest sandsynlige ifølge vagtchefen, at nogen simpelthen har glemt den.

Det var en borger, som kort efter 13.30 stoppede en patrulje, fordi vedkommende havde fået øje på den mistænkelige genstand.

Betjentene undersøgte genstanden. Det udløste kort efter en politiaktion, hvor Forsvarets sprængstofseksperter også blev tilkaldt.

»Betjentene i patruljen syntes også, at det lignede noget, vi skulle se nærmere på, så nu har vi hunde og betjente på vej derned,« forklarede Henrik Brix fra Københavns Politi tidligere på eftermiddagen.

»Det er klart. Den ligger et meget grimt sted, så det er selvfølgelig noget, vi skal have undersøgt grundigt.«

B.T. udsendte har talt med en person ved navn Fahad, der fortæller, at han arbejder på caféen ved siden Nytorv 5, hvor politiet og forsvarets sprængstofeksperter arbejder.

Folk forlod mad og drikkevarer, da de fik at vide, at politet ville afspærre området på grund af den mistænkelige genstand. Vis mere Folk forlod mad og drikkevarer, da de fik at vide, at politet ville afspærre området på grund af den mistænkelige genstand.

»Pludselig kom politiet og sagde, at der ligger noget, de mistænker som en bombe lige der, hvor vi går igennem til køkkenet,« siger Fahad:

»Vi blev meget chokerede. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg føler mig ret skræmt.«

Da folk i området fik at vide, at politiet ville undersøge genstanden nærmere, så løb de væk fra deres mad og drikkevarer på restauranter.

Han forklarer, at han har gået forbi genstanden, som politiet undersøger, flere gange i dag.

»Det er en lille metalboks. Jeg har gået forbi den flere gange uden at bemærke noget. Pludselig kom politiet og lukkede det hele ned.«

På Twitter oplyser Københavns Politi, at de har lavet en større afspærring omkring Nytorv og beder folk om at følge politiets anvisninger.