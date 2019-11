Politiet har fået flere henvendelser efter skuddrab på 25-årig i Brøndby Strand i weekenden.

Endnu har politiet ikke pågrebet en gerningsmand i forbindelse med et skuddrab i weekenden i Brøndby Strand. Men ifølge efterforskningsleder Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi er der flere spor at gå efter.

- Vi venter på de første resultater fra de tekniske undersøgelser. Og så har vi modtaget en række henvendelser fra folk, som har gjort iagttagelser, eller som mener at have viden, der kan være relevant for os, siger Peter Malmose.

En hundelufter fandt lørdag morgen en død mand i et grønt område i Brøndby Strand. Det viste sig at være en 25-årig mand. Han var blevet skudt.

Politiet har en formodning om, at der er tale om et opgør i et kriminelt miljø.

Peter Malmose fortæller, at gerningsstedet efter fundet af den døde mand blev finkæmmet for spor af hunde. Det er blandt andet tekniske undersøgelser af hundenes fund, som efterforskerne afventer.

- Der bliver også foretaget nogle ballistiske undersøgelser. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er fundet efterladenskaber fra, at der er blevet skudt, fortæller Peter Malmose.

Ballistik er læren om projektilers bevægelse, og blandt andet kan de ballistiske undersøgelser muligvis give politiet informationer om, hvilken type våben der er anvendt.

Efter ligfundet efterspurgte politiet henvendelser fra borgere, som måtte have set noget, hørt noget eller på anden måde vide noget om skyderiet. Og sådanne henvendelser er der kommet flere af.

- Der tale om, at noget har bemærket personer i området. Andre har hørt lyde, som kan være skud, og så er der henvendelser, hvor nogen fortæller, at de måske har en mistanke mod nogen, fortæller Peter Malmose.

Politiet fortalte i første omgang, at gerningstidspunktet var på et tidspunkt efter klokken 18 fredag aften.

- Men det har vi nu indsnævret en smule, så vi mener, at det er sket på et tidspunkt efter klokken 20 fredag.

/ritzau/