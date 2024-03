Ingen af henvendelserne har kunnet føre politiet på sporet af et centralt vidne i den 34 år gamle drabssag.

Københavns Politi modtager fortsat henvendelser i sagen om den 23-årige Hanne With Hansen, der blev dræbt nytårsnat 1990. I det seneste døgn har politiet modtaget otte nye henvendelser, oplyser efterforskningsleder Brian Belling.

- Billedet er det samme, som det har været indtil nu. Henvendelserne går i forskellige retninger, og vi har ikke fundet frem til det vidne, vi efterlyser, siger Brian Belling.

Onsdag blev en 53-årig mand varetægtsfængslet for drabet, som han ifølge sigtelsen skulle have begået som 19-årige. I løbet af det første døgn efter at politiet meldte ud om sagen, modtog mand 17 henvendelser. Det samlede antal er dermed nu oppe på 25.

Hanne With Hansen tjente penge som prostitueret og blev fundet dræbt i sin lejlighed i Fensmarkgade på Nørrebro i København nytårsnat 1990. Det var hendes kæreste, som fandt liget.

Den unge kvinde havde fået halsen skåret over. Hun var blevet stukket med en savtakket kniv og en stjerneskruetrækker. Desuden var hun blevet kvalt, muligvis med en antenneledning, som blev fundet i lejligheden.

Den dengang 19-årig mand, som nu er mistænkt, aftjente dengang sin værnepligt i søværnet og boede i København. Nytårsaften tilbragte han på værtshuset Lades Kælder i Kattesundet, en sidegade til Strøget.

Selv siger han, at han efter byturen tog tilbage til skibet, men politiet mener, at han prajede en hyrevogn, samlede Hanne With Hansen op på Vesterbro, kørte med hende til Fensmarkgade og gik med hende op i lejligheden.

Her dræbte han hende på brutal vis, lyder teorien.

Det er en ny efterforskningsmetode baseret på DNA-teknologi, som har kastet politiets mistanke på manden.

På nogle bukser i lejligheden og på antennekablet er der fundet DNA. Ud fra det har retsgenetikerne skabt en DNA-profil. Den er blevet holdt om mod profilerne i politiets DNA-register.

Normalt vil der komme et match, hvis der er en identisk DNA-profil i registret. Det gjorde der ikke. Men den nye teknologi, den kaldes slægtskabssøgning, muliggør, at hvis en nær slægtning er i registret, så vil der komme et match.

Og den 53-åriges søn blev i 2018 sigtet i en straffesag, og hans DNA-profil blev i den forbindelse registreret. Derfor dukkede sønnens navn op, da retsgenetikerne foretog en ny søgning i januar.

Retsgenetikernes beregninger viste, at sønnens biologiske far med en betydelig sandsynlighed ville have en DNA-profil, som matchede DNA-profilen fra gerningsstedet. Den 53-årige blev anholdt, og retsgenetikerne fik ret.

I oktober 1991 modtog politiet et opkald fra et anonymt vidne, som hævde at have arbejdet på et slagteri i Lemvig. Vidnet oplyste et par navne på en person, som efter vidnets mening var gerningsmanden.

Henvendelsen er interessant for politiet, fordi den 53-årige mistænkte netop er slagter. Politiet er meget interesseret i at finde frem til vidnet, men har altså ikke fået nogen afgørende information i den retning.

Den 53-årige mand nægter sig skyldig i den rejste sigtelse.

/ritzau/