En kvinde, der så en mand bære noget tungt i Regnemarks Bakke i 2016, synes ikke selv, hypnose havde effekt.

Politiet har gjort brug af hypnose i sagen om 17-årige Emilie Meng, der forsvandt i juli 2016 fra Korsør og blev fundet dræbt i Regnemarks Bakke ved Borup i december samme år.

Det er kommet frem onsdag under retssagen mod en i dag 33-årig mand, som er tiltalt for bortførelse, voldtægt og drab på Emilie Meng.

Han nægter at have noget med det at gøre. Han har aldrig mødt pigen, har han fortalt i byretten.

Hypnosen er brugt på et vidne - en kvindelig nattevagt, der en weekendmorgen er på vej hjem fra arbejde i Roskilde, da hun omkring klokken 07.35-07.45 passerer Regnemarks Bakke.

- Jeg kigger ind til højre. Der er en bil, og der står en mand med noget tungt i armene. Noget stort, siger nattevagten onsdag i retten.

Det ser helt forkert ud, mindes hun. Faktisk studser hun så meget over det, at hun noterer sig bilens nummerplade og holder ind til siden lidt efter, mens hun overvejer, om hun skal vende om. Det gør hun ikke.

Resten af vejen hjem denne morgen gentager hun nummerpladen for sig selv og vil skrive den ned, da hun kommer hjem. Men hun bliver forstyrret, da en bekendt ringer på døren, da han skal ud at fiske med hendes mand.

Hun glemmer at notere nummerpladen og går så i seng. Synet på hjemturen var angiveligt så besynderligt, at hun senere samme dag nævner det, hun så, for sin mand, og nogle dage senere nævner hun det for sin mor.

Først da politiet næsten et år efter Emilie Mengs forsvinden den 10. juli 2016 offentliggør, at de søger ejeren til en bil, der befandt sig ved Korsør Station den nat, kommer hun i tanker om, hvad hun så, og hun går til politiet.

Nummerpladen er helt væk i hukommelsen. Hun kommer med forskellige bud til politiet på bogstaver og tal, der måske indgår, men det fører ikke politiet videre.

Politiet er i årevis på bar bund i sagen om den dræbte pige, og det bliver besluttet at udsætte nattevagten for hypnose for at se, om det kan få flere minder frem om, hvad hun så.

Sessionen med hypnosen bliver filmet.

- Jeg synes ikke, det virkede så godt, siger nattevagten onsdag i retten.

Hun kunne ikke huske mere om det særlige syn efter hypnosesessionen, uddyber hun.

Forsvarer Karina Skou har inden vidnets forklaring fremhævet, at det kan være problematisk at udsætte vidner for hypnose.

Blandt andet nævner hun, at en professor i hukommelsesforskning til politiet har oplyst, at hypnose "skaber rod i hukommelsen", og at det "kan skabe falske erindringer", hvorfor det "frarådes derfor at anvende hypnose over for vidner og andre i strafferetlige efterforskninger".

Den tiltalte i sagen er også anklaget for et overfald på en 15-årig pige i 2022 i Sorø, hvilket han nægter, samt at have bortført og forgrebet sig på en 13-årig pige i 2023 i Kirkerup nær Slagelse. Her erkender han nogle anklager.

Der ventes dom i sagen 28. juni.

/ritzau/