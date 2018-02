Siden lørdag har politiet haft en intens jagt efter en 29-årig mand. Nu er han formentlig anholdt i København.

København. Den formodede gerningsmand bag et økseoverfald lørdag og et røveri mandag er blevet anholdt på et hotel i København.

Det skriver DR Nyheder.

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ritzau, at politiet har anholdt en mand. Politiet kan dog ikke bekræfte, at der er tale om den mand, som de har eftersøgt.

Politiet har haft en massiv eftersøgning efter den 29-årige Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi, siden et 19-årigt par blev overfaldet på en Circle K-tankstation i Birkerød cirka 21.30 lørdag aften.

De blev ramt i hovedet og overkroppen, men blev begge efterfølgende meldt uden for livsfare.

Mandag var samme mand formentlig på spil igen, da Danske Bank i Ringsted blev røvet.

/ritzau/