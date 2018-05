Københavns Politi undersøgte mandag aften mistænkelige forhold ved Enghavevej i København.

København. Flere betjente undersøgte mandag aften mistænkelige forhold ved Enghavevej mellem s-togs-stationerne Carlsberg St. og Sydhavnen St. i København. Det oplyser Københavns Politi.

Lidt over midnat natten til tirsdag oplyser politiet, at det ikke længere er til stede, og at der ikke var tale om kriminelle forhold.

/ritzau/