440 kilo hash og mere end 1,1 millioner kroner i kontanter.

Det har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beslaglagt i en større aktion i Nakskov, hvor der samtidig blev anholdt seks personer.

»Ud fra de foreløbige afhøringer og undersøgelser er det vores opfattelse, at der er tale om organiseret narkokriminalitet, og alene ud fra den store mængde beslaglagt hash er vi overbeviste om, at stoffet er tiltænkt et langt større geografisk område end Nakskov,« siger politiinspektør Kim Kliver.

Aktionen fandt sted tirsdag eftermiddag, og de seks anholdte – i alderen fra 20-60 år – er blevet afhørt i løbet af aftenen og natten. Også flere ransagninger er blevet foretaget.

Kl. 12.30 onsdag fremstilles de seks anholdte i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster. Anklagemyndigheden meddeler, at den ønsker lukkede døre. Altså ingen adgang for offentligheden.

Tirsdagens aktion blev gennemført via et samarbejde mellem Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Særlig efterforskningscenter Øst og Vest. Og efterforskningen er slet ikke slut.

»For at kunne sætte ind mod de store narkobagmænd er det vigtigt, at politikredsene og de to efterforskningsfællesskaber samarbejder tæt, og med gårsdagens anholdelser ser vi udkommet af et rigtig fint samarbejde,« siger politiinspektør Kim Kliver:

»Vi skal bruge den kommende tid til at gennemgå alt det materiale, der nu er tilvejebragt, og jeg kan i den forbindelse ikke udelukke flere anholdelser.«