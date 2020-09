En spontan fest i Fælledparken på Østerbro i København er fredag aften blevet lukket af politiet.

Københavns Politi var massivt til stede i bybilledet fredag aften og natten til lørdag, hvor der gælder opholdsforbud i flere områder.

I den forbindelse måtte politiet lukke en fest og give yderligere fire påbud til personer, der overtrådte opholdsforbuddet.

Det fortalte vicepolitiinspektør Lars Karlsen natten til lørdag.

- Situationen frem til nu er, at vi har vi lukket en spontan fest i Fælledparken, hvor vi også har vi givet et påbud og en sigtelse for brug af soundboks (transportabel højttaler, red.).

- Vi har derudover givet fire påbud på skaterbanen i Nørrebroparken, der er en zone med opholdsforbud, sagde Lars Karlsen.

Opholdsforbuddene indebærer, at man ikke må tage ophold i visse områder.

Der er i København indført midlertidigt opholdsforbud i dele af Nørrebroparken fra 18-06 fra torsdag til lørdag. Derudover er der indført opholdsforbud i Kødbyen fra 22-02 frem til 23. september.

Resten af natten har været relativt fredelig, oplyser vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz tidligt lørdag morgen.

- Der har været meldinger om musik til ulempe, men ikke mere end sædvanligt, og der er ikke blevet givet påbud, siger han.

Ifølge vicepolitiinspektøren har der ikke været problemer med hensyn til barer og restauranters nye lukketider klokken 22.

Det samme gælder de berørte områder hos Københavns Vestegns Politi og Nordsjællands Politi, meddelte vagtcheferne natten til lørdag.

- Vi så, at gæsterne respekterede restriktionerne rigtig godt, og især beværtningerne var rigtig gode til at få lukket ned inden 22, siger Rasmus Agerskov Schultz fra Københavns Politi.

- Vi håber og tror, at det er et udtryk for, at folk har taget det ansvar på sig, som er nødvendigt i denne her alvorlige situation.

Han opfordrer til, at alle weekenden igennem overvejer, om de skal deltage i fester og sammenkomster.

