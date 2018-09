Tre mænd nægter sig skyldige i sag om befrielsesaktion. De er alle tre blevet varetægtsfængslet.

København. Gerningsmændene brugte gasspray mod fængselspersonalet, da en 32-årig mand onsdag blev befriet i en dramatisk aktion ved sygehuset i Nykøbing Falster.

Det er netop kommet frem i et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster, hvor tre personer er blevet fremstillet.

Det skriver TV Øst.

Manden blev anholdt onsdag aften. To personer er sigtet for at have hjulpet ham fri. De er nu alle tre blevet varetægtsfængslet i fire uger.

- Dommeren mener, de alle tre kan have påvirket efterforskningen, og derfor er de blevet varetægtsfængslet. Dommeren fandt, at der var en begrundet mistanke om, at de var skyldige i de sigtelser, der var ved grundlovsforhøret, siger specialanklager Susanne Bluhm til tv-stationen.

De tre er alle sigtede for i alt fem forhold. Der er en sigtelse for tyveri af nummerplade, for at have befriet en anholdt, for at besidde en pistol, for grov vold mod fængselsbetjente, for at besidde en gasspray og for at anvende den.

Ekstra Bladet skriver, at den befriede mand afsoner en fængselsstraf på fire og et halvt år. Ifølge avisen er han dømt for hashsmugling.

De tre mænd nægter sig skyldige.

Befrielsen skete kort før klokken 11 onsdag formiddag, da to personer trængte ind med skydevåben og fik manden med.

Derefter kørte gerningsmændene væk fra sygehuset i en grå Mercedes med fangen som passager med retning mod Farø.

En stor menneskejagt - som politiet i deres egne systemer kalder en "man hunt" - blev herefter iværksat.

/ritzau/