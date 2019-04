Østjyllands Politi har valgt at forlænge en visitationszone med 14 dage for at presse kriminelle grupper.

Østjyllands Politi forlænger visitationszone i Aarhus med to uger, så den gælder indtil 30. april.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Formålet med forlængelsen er at fastholde et pres på kriminelle grupperinger i det pågældende område, oplyser politiet.

Zonen blev indført 18. februar, og den har ført til, at 11 personer er blevet varetægtsfængslet. To har fået en dom, to er blevet løsladt, mens de resterende fortsat sidder fængslet.

/ritzau/