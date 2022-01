»At bruge våben på offentlige områder, hvor almindelige, fredelige borgere færdes, er simpelthen forkasteligt.«

Så kontant lyder det fra politidirektør ved Fyns Politi, Arne Gram, efter skudepisoden i Odense-bydelen Vollsmose nytårsdag. Her blev en ung mand skudt i maven, men overlevede.

Episoden får nu direktøren til at forlænge visitationszonen i Vollsmose og Korsløkke, der blev oprettet 9. november 2021 efter en skudepisode 8. november. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.

»Vi vil ikke finde os i, at en lille gruppe af personer tror, at loven ikke gælder for dem, og at de kan tillade sig at udsætte andre for fare,« siger politidirektøren.

Han håber, at visitationszonen kan være med til at sætte en stopper for utryghedsskabende adfærd i Odense-bydelene.

Fem unge mænd blev i forbindelse med skudepisoden i Fyrreparken i Vollsmose nytårsdag anholdt. De er alle blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse og er nu løsladt igen.

Fyns Politi efterforsker stadig skudepisoden. Derudover fortæller politikredsen, at forlængelsen hænger sammen med, at de har fået anmeldelser fra borgere og selv gjort fund, der bestyrker politiets frygt for, at der kan ske voldelige konfrontationer med våben mellem forskellige grupperinger i området.

Forlængelsen af visitationszonen gælder indtil 18. januar 2022 klokken 16.00 og giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens områder.