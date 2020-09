Opholdsforbuddet i Jomfru Ane Gade i Aalborg forlænges, så det også vil gælde lørdag aften.

Også lørdag aften vil det være ulovligt at opholde sig i Jomfru Ane Gade i Aalborg, når barerne og restauranterne lukker klokken 22.

Således har politiet valgt at forlænge opholdsforbuddet i området, der i denne uge ellers kun stod til at gælde torsdag og fredag aften. Forbuddet gjaldt også lørdag i forrige weekend.

Forbuddet betyder konkret, at man torsdag til søndag i tidsrummene mellem klokken 22 og 02 ikke må tage ophold i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde.

Det oplyser Nordjyllands Politi en pressemeddelelse.

Overtrædes forbuddet, kan det udløse en bøde på 2500 kroner. Man må dog gerne bevæge sig gennem området.

Forbuddet sker også i forlængelse af, at serveringssteder i Aalborg siden lørdag har skullet være lukket fra klokken 22 til 05 for at hindre spredning af smitte med covid-19.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Henrik Skals.

- Opholdsforbuddet skal være med til at hindre, at gæster tager ophold i Jomfru Ane Gade, når serveringsstederne lukker klokken 22, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/