43-årig kvindes forsvinden efterforskes som et drab. Politiet interesserer sig nu for to biler og en trailer.

Nordsjællands Politi beder nu borgerne om hjælp til oplysninger om to biler og en trailer i forbindelse med 43-årige Maria From Jakobsens forsvinden.

Hun forlod sit hjem på Nialsvej i Frederikssund 26. oktober og er ikke set siden. Sagen efterforskes som en drabssag, og en 44-årig mand sidder varetægtsfængslet i sagen.

- Vi vil meget gerne høre fra borgere, som i perioden fra den 25. oktober til den 4. november har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo og eventuelle personer i eller omkring bilerne på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads et sted på Sjælland, siger efterforskningsleder Lau Lauritzen i en pressemeddelelse.

- Den grå Suzuki har anhængertræk og kan muligvis have haft en trailer med sig, lyder det fra efterforskningslederen.

Chevroleten har nummerpladen AK 82 345, mens Suzukien har CH 78 908. Traileren har registreringsnummer BM 54 47 og er af mærket Variant.

Ifølge Lau Lauritzen er der tale om en speciel sag, idet den begyndte som en sag om en savnet person og derfra udviklede sig til en drabsefterforskning.

I søndags blev huset på Nialsvej afspærret, og mandag blev en 44-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i sigtelsen om drab.

Politiet oplyser, at politiets teknikere ud over huset på Nialsvej også foretager undersøgelser i et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland.

