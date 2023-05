En borger i Aalborg har fredag fundet et blodspor fra en ukendt person. Nu efterforsker Nordjyllands Politi.

»Vi har reageret på en anmeldelse, hvor en borger har set et blodspor ved Olfert Fischers Gade i Aalborg,« siger vagtchef hos Nordjyllands Politi Lau Larsen til B.T.

»Vores hundepatruljer har gået sporsøg for at se, om der var noget for enden af blodsporet,« tilføjer han.

Nordjyllands Politi har imidlertid endnu ikke fundet nogen person.

»Nu sikrer vi de spor, vi kan, og hvis der så efterfølgende skulle komme en anmeldelse, så har vi dem. Der kan være sket noget i nat eller først på morgenen,« siger Lau Larsen.

Han fortæller i samme ombæring, at man heller ikke har fundet personer, som blodet kunne stamme fra, på skadestuen eller andre steder.

»Nu laver vi en undersøgelsessag,« forklarer han.

Vagtchefen ved ikke præcist, hvor meget blod og hvor stort et blodspor, der er tale om.

»Men der har i hvert fald været så meget blod, at en borger har lavet en anmeldelse om det,« siger Lau Larsen.