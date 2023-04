Lyt til artiklen

Hun sagde, at hun bare lige skulle have noget frisk luft. Det ville kun tage ti minutter, bare et par gange rundt om boligblokken, og så var hun tilbage.

Men 38-årige Rachel Moore kom aldrig tilbage til den fest, hvor hendes venner ventede hende i den engelske by Preston, skriver Independent.

Fredag forsvandt hun, og allerede lørdag kunne politiet melde ud, at man havde fundet et lig i Avenham Park.

»Vi har fundet et kvindelig i Avenham Park. Hun er ikke officielt blevet identificeret, men vi mener, at det er Rachel. Hendes pårørende er underrettet,« lyder det fra Lancashire Politi.

Dødsfaldet bliver ikke behandlet som mistænkeligt.

Rachel Moores søster Sarah Jackson har lavet en indsamling for at betale for begravelsen. Der er i skrivende stund doneret omkring 25.000 kroner. Søsteren beskriver Rachel som en »solstråle.«

»Hun var en solstråle, der gav betingelsesløs kærlighed, glæde og skønhed til hvert et menneske, hun mødte på sin vej.«

»Vores liv kommer aldrig til at være det samme, og smerten er både dyb og utålelig, men jeres donationer vil i det mindste afhjælpe det økonomiske pres, som begravelsen og mindehøjtideligheden vil påføre familien,« siger hun.