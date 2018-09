Politiet efterlyser med navne og billeder to mænd på 24 og 28 år for et knivdrab på en 35-årig mand onsdag.

Haverslev. En 35-årig mand blev onsdag aften fundet knivdræbt i Haverslev i det centrale Himmerland.

Via 112 modtog Nordjyllands Politi klokken 21.28 en melding om et voldsomt slagsmål på en tankstation på Industriparken i Haverslev.

- Da meldingen indgik til alarmcentralen, blev der øjeblikkeligt sendt patruljer til adressen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Ikke så langt derfra fandt politiet en 35-årig mand, der var stukket med kniv. Manden blev 20 minutter efter alarmopkaldet - klokken 21.48 - erklæret for død af en tilkaldt læge.

Tidligt torsdag morgen oplyser Nordjyllands Politi, at det nu med navne og billeder efterlyser to mænd på henholdsvis 24 og 28 år.

De mistænkes for at være gerningsmænd til knivdrabet på den 35-årige.

- Hvis man har oplysninger om, hvor disse to mænd befinder sig, så skal man straks ringe til os på telefon 114, siger efterforskningslederen, politikommissær Carsten Straszek.

- Lad være med selv at rette henvendelse til dem, men ring til politiet, tilføjer han.

Carsten Straszek fortæller videre, at politiets indledende efterforskning hurtigt pegede i retning af, hvem de formodede gerningsmænd er.

- Vi har fornuftige spor at gå efter. Det er et spørgsmål om tid, før vi finder dem, så de kan lige så godt melde sig selv, siger politikommissæren.

Politiet har onsdag aften og natten til torsdag været i gang med at indsamle og sikre spor, afhøre personer på stedet samt foretage en række tekniske undersøgelser.

Kort efter klokken tre natten til torsdag anholdt politiet en 20-årig mand på en adresse i Aalborg og sigtede ham i sagen.

Tidligt torsdag morgen vil politiet af hensyn til efterforskningen ikke udtale sig yderligere om denne anholdte og hans forbindelsen til sagen.

Da efterforskningen stadig er i fuld gang, kan politiet heller ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om et muligt motiv.

De nærmeste pårørende til den dræbte mand er underrettet.

/ritzau/