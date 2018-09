Ved en Circle K-tankstation og en McDonald's-restaurant i Haverslev er en mand onsdag aften fundet knivdræbt.

Haverslev. En 35-årig mand er onsdag aften fundet knivdræbt i Haverslev.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for BT.

- Vi får en melding om voldsom ballade på stedet klokken 21.28 via alarmcentralen, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Badsberg til BT.

- Det viser sig, at der har været et slagsmål, og da vi kommer frem til stedet, finder vi en 35-årig mand, der er afgået ved døden efter at være blevet tildelt flere knivstik, siger han.

Manden skulle være fundet tæt ved en Circle K-tankstation og en McDonald's-restaurant. Stedet er desuden tæt på Nordjyske Motorvej.

Nordjyllands Politi oplyser, at gerningsmanden fortsat er på fri fod. Det er endnu for tidligt at vurdere, om drabet kan være banderelateret.

På Twitter skriver Nordjyllands Politi, at politiet er massivt til stede, og at der ikke kan gives yderligere oplysninger om den dræbtes identitet.

Ifølge Ekstra Bladet er den dræbte mands pårørende endnu ikke blevet underrettet.

/ritzau/