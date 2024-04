Beskeden tikkende ind på kvindens mobiltelefon mandag aften.

Afsenderen var hendes ekskæreste – han truede med at ville slå hende ihjel.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin seneste døgnrapport.

Her fremgår det videre, at kvinden, der er fra Sakskøbing på Lolland, efterfølgende anmeldte dødstruslen til politiet.

Og det førte til, at den 59-årige mand, der ligeledes er fra Lolland, blev anholdt. Ikke mindst fordi han i 2021 havde fået et tilhold mod at kontakte kvinden.

Kl. 22.45 blev han derfor sigtet for både trusler og for overtrædelse af tilholdet.

Den 59-årige mand blev ligeledes taget med til politistationen og afhørt.

En time senere blev han løsladt.